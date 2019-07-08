شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في مستهل الجلسة قبيل شهادة "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأول هذا الأسبوع مع ترقب شهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ فضلاً عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وسوف يدلي "باول" بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس حيث سيناقش أحدث توجهات السياسة النقدية في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة.

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وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت إضافة الاقتصاد 224 ألف وظيفة في يونيو/حزيران مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7%.



أما على صعيد المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين، فسوف تشهد جولة جديدة ربما تعرض فيها البلدان امتيازات بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 26782 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 8092 نقطة، في حين تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.5% (ما يععادل 15 نقطة) إلى 2974 نقطة.