شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين ترتفع مع استعداد كبار المنتجين لتعديل الأجور في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم الإثنين في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة من الشركات الكبرى المنتجة للمعدن الصناعي للتفاوض مع اتحادات العمال في الولايات المتحدة من أجل إبرام تعديلات جديدة للأجور.



وسوف تعقد شركات تعدين البلاتين الكبرى في العالم اجتماعات مكثفة مع اتحادات العمال هذا الأسبوع من أجل الحصول على امتيازات وتعديل الأجور بشكل يرضي الجميع بدلا من مواجهة إضرابات عمالية.

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هذا، ومن بين تلك الشركات التي ستتفاوض على الأجور "إمبالا" و"أنجلو أمريكان بلاتينيوم" و"سيباني جولد".



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاتين عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 817.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 819.6 دولار وأقل سعر عند 811.1 دولار.