شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحاً عددا 11.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6017.39 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحاً عدد 10.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6633.72 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% رابحاً عدد 12.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4804.30 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 238.9 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون دينار كويتى عبر 10489 صفقة.

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وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.52%، تليه بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.73%، ثم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 24.44%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.67% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.94%، ثم شركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 8.75%