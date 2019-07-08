شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.72% خاسرة 75.33 نقطة، لتغلق عند مستوى 10442.87 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 63.97 مليون سهم بقيمة 192.5 مليون ريال قطرى عبر 5167 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 32 سهما، واستقرت 5 أسهم. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%،ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.77%.

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