شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2656.16 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 75.8 مليون سهم محققة ما قيمته 159.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1942 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 16 سهماً، وانخفض 14 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

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وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها العقارات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.86%، تلاه قطاع 0.62%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.50%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم إعمار العقارية بنسبة 2.47%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.41%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أجيليتى للمخازن العمومية بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.05%.