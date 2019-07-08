شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 3.8 مليون طن حاصلات زراعية بـ 1.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إنه تم تصدير 3.840 مليون طن حاصلات زراعية من خضر وفاكهة لمختلف دول العالم فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019.

وأضاف دمرداش لـ"الخليج 365" أن قيمة الصادرات بلغت نحو 1.838 مليار دولار، وهى تقريبا نفس قيمة الصادرات الموسم الماضى، موضحا أن قيمة الصادرات بلغت نحو 1.336 مليار دولار فى الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى ، مشيرا أن أبرز الدول المستوردة من مصر هى روسيا الاتحادية والسعودية وتركيا وهولندا والصين.

وقال إن الموالح تصدرت اعلى الصادرات حيث تم تصدير 1.763 مليون طن بقيمة 690 مليون دولار، تلاها البطاطس تم تصدير 662 ألف طن بقيمة 247 مليون دولار، كما تم تصدير 485 ألف طن بصل طازج بقيمة 161 مليون دولار.

وأكد رئيس المجلس التصديرى أن المساعى متواصلة لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات لتحقيق المستهدف .