الاقتصاد

أسهم أمريكا تفتح منخفضة مع هبوط أبل وتلاشى آمال خفض حاد للفائدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين مع هبوط آبل وتقلص مراهنات المستثمرين على خفض حاد لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الشهر إثر تقرير وظائف قوي لشهر يونيو.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 86.48 نقطة بما يعادل 0.32 % ليفتح عند 26835.64 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.64 نقطة أو 0.36 % إلى 2979.77 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 48.88 نقطة أو 0.60 % مسجلا 8112.91 نقطة.

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