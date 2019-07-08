شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.644 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 229 مليون ورقة مالية بقيمة 695.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.7 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.41 من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.59%، والعرب على 13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 165 ألف جنيه، 19.9 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 58.6 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2094 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 17307 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليغلق عند عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.