أسعار الذهب ترتفع بمصر

مصراوي
ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، 3 جنيهات، مقارنة بمستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 646 جنيها مقابل 643 جنيها أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 554 جنيها، وعيار 24 نحو 7381 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5168 جنيها.
وعالميا، ارتفع الذهب، اليوم، متعافيا من خسائره المبكرة ليتماسك فوق مستوى 1400 دولار المهم مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو العالمي وخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة، بحسب...
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