شكرا لقرائتكم خبر عن 7 دول تقدم عروضًا لاستضافة مقر منطقة التجارة الحرة القارية من بينها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع الاتحاد الأفريقى، أن 7 دول من بينها مصر، قدمت عروضاً لاستضافة مقر الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCefta ، ومن بين الدول"إسواتيني وإثيوبيا وكينيا وغانا ومدغشقر".

وفى تصريحات سابقة، حددت السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الإقليمى بالاتحاد الأفريقى بقولها، إن مفوضية الاتحاد الأفريقى حددت عددا من المعايير الخاصة باختيار الدولة المناسبة لاستضافة المقر، والتى تأتى على رأسها البنية التحتية الملائمة ووسائل الاتصال والنقل اللوجيستى وتوافر خدمات الصحة والسكن.

وأضافت فى تصريحات لها خلال لقاء عقدته بوزارة التجارة، أن زيارة وفد الاتحاد الأفريقى للقاهرة مايو الماضى تأتى في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للوفد الفني للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات للدول المتقدمة لاستضافة المقر التنفيذى لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCefta.

وبحسب البيانات المتاحة، فإن منطقة التجارة الحرة القارية تعد أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم تلك الكتلة الاقتصادية أكثر من 1.2 مليار مستهلك ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار.

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وتهدف منطقة التجارة الحرة إلى إزالة التعريفة الجمركية على أغلب السلع بين دول الاتحاد الأفريقي، لتعزيز التجارة البينية الإقليمية وتقوية سلاسل الإمدادات فيما بينها، وإحداث طفرة فى حركة التجارة بين دول القارة السمراء.