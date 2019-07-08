شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 6.7% ارتفاعا فى عدد إشهادات الطلاق.. وتراجع الزواج بنسبة 2.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج بلغ 887.315 ألف تعاقد خلال عام 2018، مقابل 912.606 ألف عقداً فى 2017، بتراجع بلغت نسبته 2.8%، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 211.554 ألف إشهاداُ عام 2018، مقابل 198.269 ألف إشهادا عام 2017، بارتفاع قدره 6.7%.

وفى بيان رسمى له اليوم الاثنين، أعلن الجهاز عدد من المؤشرات من واقع بيانات نشرته الإحصائية السنوية حول إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، والتى جاءت كالتالى:

أولاً: الزواج

1- طبقا للحضر والريف:

‌أ- بلغ عدد عقود الزواج فى الحضر 364.849 ألف عقداً عام 2018 تمثل 41.1% من جملة العقود، مقابل 356.634 ألف عقدا عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 2.3%.

‌ب- بلغ عدد عقود الزواج فى الريف 522.466 ألف عقداً عام 2018 تمثل 58.9% من جملة العقود، مقابل 555.972 ألف عقداً عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 6%.





2– طبقاً لفئات السن:

أ- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 359.406 ألف عقداً تمثل 40.5%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 8859 عقداً تمثل 1% من جملة العقود.

ب- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 323889 عقدا تمثل 36.5%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (60 - 65 سنة ) حيث بلغ عدد العقود بها 1408 عقدًا تمثل 0,2 % من جملة العقود.

3- طبقاً للحالة التعليمية: أ- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 340.353 ألف عقداً بنسبة 38,4%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 852 عقداً بنسبة 0,1% من جملة العقود.

ب- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلات لمن يقرأ ويكتب، حيث بلغ عدد العقود بها 285.663 ألف عقداً بنسبة 32.2%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 543 عقداً بنسبة 0,1% من جملة العقود.





4– معدل الزواج :

يشير معدل الزواج إلى عدد العقود التى تمت خلال عام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام وجاءت البيانات حوله كالتالى:

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‌أ- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.1 فى الألف عام 2018، مقابل 9.6 فى الألف عام 2017.

‌ب- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.8 فى الألف، مقابل 9.4 فى الألف بالريف.

‌ج- بلغ أعلى معدل زواج 13.7 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل زواج 5.8 فى الألف بمحافظة البحر الأحمر.

ثانياً: الطلاق

1- طبقا للحضر والريف:

أ‌- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 121.714 ألف إشهاداً عام 2018 تمثل 57.5% من جملة الإشهادات، مقابل 108.224 ألف إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 12.5%.





2 ـ طبقاً لفئات السن: أ‌- بالنسبة للمطلقين: ب‌- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 89.840 ألف إشهاداً عام 2018 تمثل 42.5% من جملة الإشهادات، مقابل 90.045 ألف إشهاداً عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.2 ـ طبقاً لفئات السن: أ‌- بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة ) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43164 إشهاداً بنسبة 20,4% ، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية ( من 18 إلى أقل من 20 سنة ) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 540 إشهاداً بنسبة 0,3 % من جملة الإشهادات .

ب- بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 39376 إشهاداً بنسبة 18.6% ، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية ( 65 سنة فأكثر ) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1368 إشهاداً بنسبة 0,6% من جملة الإشهادات .

3- طبقاً للحالة التعليمية:

أ- بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 74.078 ألف إشهاداً تمثل 35%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 236 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات.

ب- بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 67.025 ألف إشهاداً تمثل 31.7%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 167 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات.

4 – معدل الطلاق:

يشير معدل الطلاق إلى عدد العقود التى تمت خلال عام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام وجاءت البيانات حوله كالتالى:

‌أ- بلغ معدل الطلاق 2.2 فى الألف عام 2018، مقابل 2.1 فى الألف عام 2017.

‌ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 2,9 فى الألف مقابل 1,7 فى الألف بالريف.

‌ج- بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 فى الألف بمحافظتى أسيوط والمنيا.