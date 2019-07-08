شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الهند تستهدف 2.18 مليار دولار من بيع حصص بشركات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة المالية الهندية اليوم الاثنين إن الحكومة تهدف لجمع ما يصل إلى 150 مليار روبية (2.18 مليار دولار) عن طريق خفض حصصها في 18 شركة مملوكة للدولة إلى 75% بينما تسعي لتعزيز الإيرادات وكبح العجز المالي.

ووضعت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في ميزانية السنة المالية التي بدأت في أول أبريل هدفا طموحا لجمع 1.05 (15.33 مليار دولار( من بيع حصص في شركات تديرها الدولة مقارنه مع 850 مليار روبية في السنة السابقة.

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وستجمع الهند ثلث المبلغ المستهدف من صفقات بيع مباشرة لشركات مملوكة للدولة من بينها الخطوط الجوية الهندية، أما المبيعات الأخرى فستجري من خلال قاعدة تُلزم جميع الكيانات المدرجة بالطرح العام لما لا يقل عن 25% من أسهمها بعد ثلاث سنوات من دخول البورصة.

وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن الحكومة مستعدة لبيع شركة الطيران بالكامل بعدما لم تتلق أي عروض شراء حين طرحت في وقت سابق بيع 76 % من الشركة المثقلة بالديون.

وتابع "الخطوط الهندية أكبر رهان لنا، تتوقع الحكومة الحصول على 150 مليار رويبة من بيع شركة الطيران".