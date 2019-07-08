شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان: زيادة إنتاج النفط الأمريكى ستفوق نمو الطلب العالمى حتى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جولدمان ساكس إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي الزيادة في الطلب العالمي على الأقل خلال 2020 ويحد من مكاسب أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأمريكي 1.3 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنة مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغة 0.8 مليون برميل يوميا و1.6 مليون برميل يوميا لنفس الفترات على الترتيب.

وقال البنك "استعداد أوبك لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحد من الاتجاه النزولي كذلك".

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وأبقى البنك على توقعاته للأسعار في 2020 دون تغيير عند حوالي ستين دولارا للبرميل لبرنت و55.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

واتفقت أوبك وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس 2020.

وقالت جولدمان ساكس لأبحاث الأسهم في مذكرة أمس الأحد "لم تجر مناقشة استراتيجية خروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة لتخفيضات أعمق في 2020".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش عند 64.31 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات عند 57.57 دولار للبرميل، بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر من الأقبال على شراء النفط تكبح المكاسب