شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: تراجع مبيعات المعدن النفيس بسبب اتجاه الأسر للمصايف وارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادى نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تراجع ملحوظ فى مبيعات الذهب خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة التى أعقبت عيد الفطر، لافتا إلى أن اتجاه الأسر المصرية نحو المصايف، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، سبب انخفاض كبير فى الطلب على الذهب.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن صعود أسعار الذهب فى الثلاثة أسابيع الماضية، قلل الطلب على الذهب فى سوق الصاغة بشكل ملحوظ، وهو ما قابله زيادة فى إقبال المستهلكين على عمليات البيع، للاستفادة من فروق السعر.

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وأشار نجيب، إلى أن التجار بالصاغة يعولون على زيادة فى حركة مبيعات الذهب، عقب فترة عيد الأضحى، والتى قد تشهد حفلات زواج وإقبال على شراء الشبكة.