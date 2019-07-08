شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 64.31 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، حيث سجل خام برنت 64.31 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ ثماني سنتات، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 57.57 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ ستة سنتات.
وجاء الارتفاع الذى شهدته أسعار النفط، اليوم مدعوما ببيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية فيما كبحت المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي المكاسب.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 64.31 دولار للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.