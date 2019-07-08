شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 64.31 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، حيث سجل خام برنت 64.31 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ ثماني سنتات، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 57.57 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ ستة سنتات.

وجاء الارتفاع الذى شهدته أسعار النفط، اليوم مدعوما ببيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية فيما كبحت المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي المكاسب.