"البترول": خطة قومية للبتروكيماويات لمواكبة التغيرات فى السوق العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف هشام سليم، ممثل عن وزارة البترول، فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن الخطة القومية بها إنتاج منتجات بتروكيماوية جديدة ومتخصصة لتلبى احتياجات السوق المحلى وتدعم قطاعات صناعية عديدة.
وكشف سليم، عن أبرز تلك القطاعات الجديدة، منها قطاعات الأسمدة والمطاط الصناعى والبوليمرات والمذيبات والدهانات والمواد اللاصقة والفيبر.
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