شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 646 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 8-7-2019، زيادة بقيمة 3 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع، ليبلغ عيار 21 قرابة 646 جنيها للجرام، بالتزامن مع تحرك سعر أوقية الذهب لتصعد من 1399 دولار إلى 1405 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل 553 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 646 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 738 جنيها للجرام.

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الجنيه الذهب 5168 جنيها.

أوقية الذهب 1405 دولار.

سعر الذهب قد يشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين، فيما تسجل مصنعية الذهب، تفاوت كبير من محل صاغة إلى آخر.

ويزداد الطلب على شراء الذهب، خلال فترات الأعياد، وكذلك بالتزامن مع هبوط الأسعار بشكل كبير، وهو ما قد يؤدى إلى انتعاش فى حركة مبيعات الذهب.