شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه صادرات شركة مصر للصباغة بالمحلة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين شفتورة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصباغة بالمحلة الكبرى، أن الشركة نجحت فى خفض الخسائر السنوية لنحو 50 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وأضاف حسين شفتورة لـ"الخليج 365" أن الشركة نجحت فى رفع صادراتها السنوية لنحو 100 مليون جنيه لكل دول اوروبا والدول العربية، تتصدر بهم شركات القابضة، مما منحها إمكانية سداد الرواتب والمستحقات الخاصة بالعاملين البالغين نحو 2670 عاملا.
وحول مشروع دمج الشركة مع شركة غزل المحلة فى خطة التطوير قال إن مشروع تطوير الشركات هو مشروع طموح تقوده وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وكلنا ثقة على قدرته على انتشال الشركات من الخسائر من خلال عمليات الدمج والتحديث والتطوير.
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