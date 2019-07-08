شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بدعم بيانات الوظائف الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:24 مساءً, 8 يوليو 2019 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم بمقدار ثمانية سنتات إلى 64.31 دولاراً أمريكياً وسعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات إلى 57.57 دولاراً أمريكياً.

وجاء ذلك الارتفاع بفعل بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، غير أن المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على الإقبال على الشراء حدت من المكاسب.

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