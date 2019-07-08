شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى لدويتشه بنك: تحقيق ربح فى 2020 غير مؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير المالي لدويتشه بنك اليوم الاثنين إن البنك يستهدف الوصول لمستوى التعادل أو تحقيق أرباح في 2020 لكن هناك "ضبابية كبيرة حول هذا التوقع".

وكان البنك قد قال بالفعل إنه يتوقع أن يتكبد خسارة هذا العام نتيجة لبرنامجه لإعادة الهيكلة الذي أعلنه أمس الأحد.