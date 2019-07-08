الاقتصاد

مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف يقدم خدمات دعم فنى وتدريبى لعدد من الدول العربية والإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس التكنولوجيا والإبتكار بوزارة التجارة والصناعة علي ثقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لتقديم الدعم الفنى والتدريبى للدول العربية والأفريقية كقناة لنقل الخبرة المصرية إلي هذه الدول فى مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية، وذلك تتويجاً لجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز أواصر التعاون الصناعي بين مصر والدول العربية والإفريقية.

وأوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن المركز اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال جعلته يأتي ضمن 51 مركز على المستوى العالمي فى مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية كمركز إقليمى ذو طبيعة خاصة.

ولفتت إلي أن المركز قام بالإشراف علي عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار مشروع إدارة الكيماويات السليمة وذلك بالتعاون مع جهات دولية عديدة في هذا المجال، حيث تم إيفاد عدد من العاملين بالمركز إلى كينيا وأوغندا والأردن وتونس للاشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تم اقتراحها للشركات الصناعية المشاركة.

وأشارت إلي أنه تم تنفيذ عملية الإشراف على مرحلتين من خلال زيارة 8 مصانع في قطاعات الصناعة الكيماوية والنسيج، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بدولتي تونس والأردن وتم تنفيذ المرحلة الثانية في دولتي كينيا وأوغندا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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