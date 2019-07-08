شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: لجنة وزارية لتسويق قطن الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‫كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن غرض تطوير المحالج هو زيادة مساحات الزراعة الخاصة بالقطن وعودته للريادة مرة أخرى، لافتا إلى أنه من المهم ألا يتم تصدير القطن المصرى خام، ويتم تصنيعه وعمل قيمة مضافة للاستفادة منه بشكل طبيعى .

وأشار أحمد مصطفى لـ"الخليج 365" أنه تم تشكيل لجنة من وزارات التجارة والصناعة والتموين والزراعة وقطاع الأعمال العام، لبحث خطة تسويق القطن خاصة إنه لن يتم تحديد سعر ضمان، كما حدث العام الماضى وسيتم وضع القطن فى مزايدات حسب جودته وحسب حالة السوق .

وقال إنه سيتم تطبيق تجربة المزايدات على القطن فى المحافظات وستبدأ التجربة بمحافظتى بنى سويف والفيوم، لافتا إلى أنه فى حالة نجاحها سيتم تعميم التجربة على كل المحافظات، شريطة أن يحصل الفلاح على حقه، وعلى سعر مناسب وكذلك التجار.

وأشاد أحمد مصطفى بجهود الحكومة خاصة وزارة قطاع الأعمال العام فى إطلاق طاقات قطاع القطن والغزل وصناعته وفق أحدث تكنولوجيا.