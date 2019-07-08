شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 3.7 مليار جنيه فى يونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يونيه الماضى، بلغ نحو ٣ مليارات و٦٨٨مليون جنيه، تم تحصيل ٩٥٧ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وجاء ذلك فى تقرير للوزارة تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن ٧ آلاف و١٠٢سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها مليارًا و٩٧٤مليون جنيه خلال يونيه الماضي، الشهر السادس لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

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قال رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالى ما تم سداده لاستيراد هذه السيارات من ضرائب ورسوم بلغ نحو ٥١٨ مليون جنيه، وأن جزءًا كبيرًا من هذه السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي إعفاءات وتخفيضات جمركية علي واردات مصر من السيارات، موضحًا أنه تم إعفاء هذه السيارات من سداد أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه.

وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن ١٧٦٩ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة ٨٩٥ مليون جنيه خلال يونيه الماضى، وتم تحصيل ٢٠٥ ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٥٤ مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٨٧٠ رسالة قطع غيار سيارات خلال يونيه الماضى بقيمة ٨١٩ مليون جنيه، وتم تحصيل ١٠٦ ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٢٣ مليون جنيه.