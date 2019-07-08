شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يرفعون نسب ملكيتهم في الأسهم السعودية إلى أكثر من 7.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر التقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" عن ملكيات الأجانب وصول نسبة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 7.52%. وحسب التقرير بلغت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بنهاية تلك الفترة 156.8 مليار ريال، مقابل 40.7 مليار ريال للخليجيين. وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد اعتمد في وقت سابق التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها. وجاء من ضمن التعليمات أنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

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