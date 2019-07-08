شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مليار درهم تداولات عقارات أبوظبي بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبوظبي31 مليار درهم من خلال 10 آلاف صفقة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهر التقرير الخاص بمؤشرات التداولات العقارية، الصادر عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات والذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية بقيمة 12.5 مليار درهم، و3712 صفقة رهن عقاري بقيمة 18.5 مليار درهم، ما يعكس ثقة البنوك في القطاع العقاري.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للتداولات، تصدرت جزيرة الريم قائمة المعاملات بـ4.37 مليار درهم، تليها منطقة الريف بـ1.78 مليار درهم، وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ1.59 مليار درهم من المعاملات.

أما بالنسبة لمدينة الشامخة، فجاءت في المرتبة الرابعة بـ636 مليون درهم، وجاءت مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بتحقيقها نحو 357 مليون درهم، فيما احتلت منطقة الفقع المرتبة السادسة بـ211 مليون درهم من المعاملات.