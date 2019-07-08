شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" للتوزيع تتيح "الخدمة المميزة" في يوليو مجانية خلال ساعات الحر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة "هلا بالصيف" التي تقدم للعملاء "محفظة أدنوك - الخدمة المميزة" للتزود بالوقود مجاناً خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت الشركة أنه يمكن لعملاء "محفظة أدنوك" الاستفادة من المساعدة التي يقدمها العاملون في المحطة مجاناً بين الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساء في جميع محطات الشركة على مستوى الدولة، وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وتعتبر "محفظة أدنوك" أسهل وأسرع وسيلة لتمكين العملاء من الدفع مقابل مشترياتهم من الوقود بشكل آمن في أي من محطات "أدنوك للتوزيع".

ويستطيع العملاء تعبئة رصيد لمحفظة "أدنوك" الخاصة بهم باستخدام البطاقات المصرفية ومن ثم الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو أي من الوسائل المتعارف عليها عند المضخة.

Advertisements

يشار إلى أن الشركة نفت في نهاية الشهر الماضي وجود أية عروض تخص تقديم الخدمة المتميزة مجانا خلال شهري يوليو وأغسطس في الفترة بين السابعة والتاسعة صباحاً.

وقال مسؤول بالشركة أن "أدنوك للتوزيع" تقوم بنشر بيانات رسمية حال قررت تقديم أية عروض أو خدمات للزبائن.

ودعى إلى ضرورة الرجوع للشركة قبل نشر أية أخبار تتعلق بها لاسيما أن ذلك يؤثر على سهم الشركة بأسواق المال ويربك المستثمرين.

وتسعى شركة " أدنوك للتوزيع" دفع عمليات النمو إلى أعلى مستوى فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالوقود وغير الوقود، وذلك من خلال تسريع إجراءات التوسع في دولة الإمارات بشكل عام وخصوصاً في دبي.