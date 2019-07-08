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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات القابضة تنظر في حصول شركة تابعة على قرض والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أمانات القابضة المدرجة بسوق دبي المالي بأنه سيتم اتخاذ قرار مجلس إدارة بالتمرير في موعد أقصاه 10 يوليو الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن القرار سيكون حول الموافقة على السماح لإحدى الشركات التابعة "المستشفى الملكي للنساء والأطفال" بالحصول على قرض بنكي وتقديم الضمانات اللازمة باسم الشركة.
وارتفعت أرباح شركة "أمانات القابضة" إلى 20.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح قدرها 14.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.
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