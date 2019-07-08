- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف درهم الحد الأقصى اليومي لاسترداد "المضافة" لكل سائح بالإمارات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، قراراً في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.
وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" نص قرار الهيئة الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، على أن يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام رد الضريبة للسياح، مبلغ 7 آلاف درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة.
وأكدت الهيئة، أن نظام رد الضريبة للسياح الذي بدأ العمل به اعتباراً من نوفمبر الماضي يتميز بارتفاع الكفاءة التشغيلية، وسهولة ووضوح الإجراءات، بالإضافة إلى سرعة ودقة إنجاز معاملات الاسترداد.
ويقوم السائح بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام للأجهزة الآلية مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 7 آلاف درهم.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.
وكان تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف درهم الحد الأقصى اليومي لاسترداد "المضافة" لكل سائح بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.