شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اللجين عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).
وحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" فإن مذكرة التفاهم اشتملت على اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ.
وحسب البيان سيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية وطريقة الاستحواذ بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.
وذكرت الشركة أن المستشار المالي لشركة اللجين في الصفقة هو سويكورب المالية بينما ستكون فالكوم للخدمات المالية المستشار المالي للشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).
وأكدت على أنه في حال المضي قدماً في هذا الاستحواذ فمن الضروري الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة.
وكانت اللجين قد حققت صافي خسائر بلغ 78.7 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي مقابل صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2018.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 104.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 136.2 مليون ريال في العام 2017.
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