شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر المتراكمة للعربية للأنابيب تتراجع إلى 5.25% من رأس مالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية للأنابيب انخفاض خسائرها المتراكمة لتصبح 20.9 مليون ريال وبنسبة 5.25% من رأس المال الشركة.

وحسب بيان للشركة على موقع السوق السعودي "تداول" فقد قامت الشركة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2018م وذلك عن طريق أستخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال.

واستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة.

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وكانت الجمعية العمومية للشركة قد اعتمدت في وقت سابق الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك عن طريق استخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز نسبة 30% المطلوبة من رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 168.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال في العام 2017.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الأول لعام 2019 بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة لعام 2018 لتصل إلى 180 مليون ريال مقابل 122 مليون ريال.