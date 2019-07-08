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شكرا لقرائتكم خبر عن التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الأربعاء 3 يوليو 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خاص -أخبار اليوم: سيقوم موقع "أخبار اليوم" برصد التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي بشكل يومي، كنوع من توفير المعلومات في هذا الجانب لزواره الكرام.
ووفقاً لأحداث البيانات على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" فقد حدث تغير واحد فقط في جلسة الأربعاء الماضي الموافق 3 يوليو 2019، وهو في شركة الجبس الأهلية، كما هو موضح بالجدول أدناه.
وحسبما هو معلوم يقوم موقع السوق بتحديث البيانات كل ثلاث جلسات تداول.
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