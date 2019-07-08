شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل: قطاع الدواجن يدفع إيرادات المراعي للارتفاع بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أعلنت شركة المراعي القابضة السعودية عن ارتفاع إيراداتها بالنصف الأول من العام 2019 بنسبة 3.13% وبفارق 2014.79 مليون ريال لتصل إلى 7.07 مليار ريال مقابل 6.86 مليار ريال بالنصف الأول من 2018.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" كان النصيب الأكبر من قيمة النمو بالإيرادات لقطاع الدواجن والذي ارتفعت إيراداته بنسبة 20.03% وبفارق 171.35 مليون ريال لتصل إلى 1.03 مليار ريال مقابل 855.3 مليون ريال في النصف الأول من 2018.

وحل بالمرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو الإيرادات قطاع المخابز وبفارق 32.77 مليون ريال بنسبة نمو 4.29 لتصل إيراداته إلى 815.67 مليون ريال مقابل 782.90 مليون ريال.

وكان بالمرتبة الثالثة أكبر قطاعات الشركة وهو الألبان والعصائر والذي ارتفع بفارق 7.11 مليون ريال بنسبة 0.14% لتصل إيراداته إلى 5.12 مليار ريال مقابل 5.11 مليار ريال.

وعلى مستوى الربع الثاني من العام حققت الشركة أرباحا بلغت 586.5 مليون ريال بنسبة ارتفاع 73.36% مقابل 336 مليون ريال بالربع الأول من العام نفسه، ومقابل 661.4 مليون ريال بالربع الثاني من 2018 وبنسبة تراجع 11.93%.

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وذكرت الشركة أن النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة -11.9% للفترة الحالية كما يلي:

قطاع الألبان والعصائر: انخفض صافي ربحه بمعدل -11.6% وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وظروف السوق الصعبة في قطاع العصائر وارتفاع تكلفة الأعلاف، صاحب ذلك زيادة في العروض الترويجية خصوصاً في منتجات الحليب طويل الاجل. قطاع المخبوزات: انخفضت أرباح القطاع بمعدل -43.7% أتى ذلك بشكل رئيسي بسبب الاستثمارات الإضافية في أنشطة العلامة التجارية والتسويق. قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بمعدل 24.2% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 20.2% والذي أتى بدعم من قناة الخدمات الغذائية والتموين. وقد ساعد في ارتفاع الأرباح بشكل قوي السيطرة على التكاليف وانخفاض معدل وفيات الطيور. الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (10.2) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح بقيمة 0.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أتى ذلك بشكل رئيسي إلى توقف عمليات زراعة الاعلاف واختلاف التوقيت فيما يخص الدورات الزراعية في فوندمونتي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً لانخفاض المساحات المزروعة بسبب ترشيد عمليات الاستئجار في الأرجنتين.

وذكرت الشركة أن التراجع في الأرباح جاء بسبب:

ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ 28.2 مليون ريال وبمعدل 5.1% بسبب ارتفاع مصروفات التسويق العامة والدعم التجاري وقد خفضَ من اثار هذا الارتفاع زيادة كفاءة عمليات البيع والعمليات التجارية. ارتفاع المصروفات الأخرى بـ 11.4 مليون ريال بسبب ارتفاع الخسائر من بيع الأبقار. الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بـ 4.0 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى وضع ائتماني مستقر مقارنة بنظرة سلبية خلال العام الماضي بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. انخفاض أرباح التغير في أسعار صرف العملات، حيث اتت بـ 0.8 ملبون ريال مقارنة بـ 26.2 مليون ريال خلال الربع المقارن، وذلك بسبب الحركة المستقرة في اسعار الصرف، اليورو بشكل رئيسي، مقارنة بالعام السابق. ارتفاع تكلفة التمويل بـ 41.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة بعد سداد الصكوك الدائمة العام الماضي، وأيضاً بسبب ارتفاع معدل (السايبور) وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

ووصلت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.77 مليار ريال مقابل 3.67 مليار ريال بالربع المقابل من العام الماضي بنسبة ارتفاع 2.59%، ومقابل 3.31 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 13.93%.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد رصد في تقريره الدوري "سهم اليوم" أن التحول في أنشطة المراعي الخاصة بالدواجن وأغذية الأطفال الرُضّع شكَّل أحد أهم إنجازات 2018؛ إذ حققت الدواجن أرباحاً للمرة الأولى منذ تأسيسها، وسيكون نمو الإيرادات المستقبلية مدفوعاً بالتوسع في المناطق الجغرافية الحالية؛ مثل مصر، حيث كان لديها عام قوي في 2018، ودخلت أسواقاً جديدة في المنطقة.

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