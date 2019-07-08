استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية ليسجل اليوم الاثنين 16.56جنيها

كتب: أحمد أبوعقيل
شهد سعر الورقة الخضراء اليوم الإثنين حاله من الاستقرار النسبي، وتراوح سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 16.57 إلى 16.60 في حالة الشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 16.67 إلى 16.70 جنيه.
سعر الدولار في التعمير والاسكان
وقد سجل سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان 16.56 للشراء بينما سجل سعر البيع 16.66 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.
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