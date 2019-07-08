شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الليرة التركية 2% بعد إقالة محافظ البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الليرة التركية 2% مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي، مما كشف عن خلافات بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 5.7620 للدولار، بعد أن تراجعت إلى 5.8245 في التعاملات الآسيوية المبكرة في ظل مخاوف المستثمرين بشأن نتائج ذلك التحرك على استقلالية البنك المركزى.

وانخفضت الليرة نحو 8% منذ بداية العام بعد أن هوت 30% العام الماضي خلال أزمة عملة، وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم 1.5% مع تراجع قطاع البنوك 2.3%، وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في شتى الآجال.