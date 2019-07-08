شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الاستثمار والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% رابحا 3.43 نقطة ليصل إلى مستوى 2652.02 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 8.9 مليون سهم محققة ما قيمته 13.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 225 صفقة ل24 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 8 أسهم.

وارتفع قطاعى ببورصة دبى بنسبة وهما الاستثمار والخدمات بنسبة 53%، 29%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دبى للاستثمار بنسبة 0.81%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 0.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.05%، ثم سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.76%.