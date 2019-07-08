شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرة عدد 28.99 نقطة، لتغلق عند مستوى 10475.41 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 16.3 مليون سهم بقيمة 47 مليون ريال قطرى عبر 1253 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.26%.