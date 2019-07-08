شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بـ935 مليون دولار بالربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، أنها أضافت عقود جديدة بقيمة 935 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2019، لتصل بذلك إجمالي قيمة العقود الجديدة خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 1.4 مليار دولار، وتمثل قيمة العقود الجديدة زيادة بنسبة 40% و42% مقارنة بالعام الماضي خلال الربع الثاني من عام 2019 والنصف الأول من عام 2019 على التوالي.

وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، تمثل جمهورية مصر العربية 50% من إجمالي قيمة العقود الجديدة خلال الربع الثاني من العام 2019، حيث عززت المجموعة من مكانتها كونها رائدة في تنمية قطاع البنية التحتية في مصر، وتشمل أهم المشروعات الجديدة إنشاء أكبر محطة لمعالجة المياه في مصر والعديد من المشروعات الجديدة في قطاع الطرق.

كما سجلت مشروعات الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية – النسبة المتبقية 50% – من قيمة العقود الجديدة والتي تعد أعلى قيمة للعقود الجديدة يتم تحقيقها منذ الربع الثالث من عام 2016، هذا وأضافت المجموعة مشروعات جديدة في قطاعاتها الرئيسية والتي تشمل المباني التجارية والصناعات الخفيفة، كما وقعت على عقود جديدة في قطاع مراكز البيانات(data center) المتنامي.

كما أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة (backlog) بلغت 4.6 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2019 مقارنةً 4.2 مليار دولار في 30 يونيو 2018.