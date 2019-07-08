شكرا لقرائتكم خبر عن عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابته.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة السياحة بشكل قاطع، الشائعات التى انتشرت مؤخرا، حول زيادة أسعار الحج السياحى، مؤكدة أن شركات السياحة ملتزمة بما تضمنته ضوابط الحج السياحى 1440هـ، والتى حددت أسعار جميع برامج الحج بداية من البرى وحتى الخمس نجوم.

وتضمنت الضوابط تفصيل بأسعار الحج السياحى لكل المستويات، من الخمس نجوم حتى البرى متضمنة عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، بدون تذاكر الطيران ماعدا البرى، وأكدت الضوابط أن يتم الأخذ فى الاعتبار بأى زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية فى هذا الشأن، وكذا مراعاة أى تعديل فى سعر صرف العملة بالزيادة أو النقصان، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلنة إلا بالرجوع إلى اللجنة العليا للحج والعمرة لدراستها.

ولو كنت من حجاج القطاع السياحى هذا العام تعرف على الاسعار بالتفصيل، منعا لتلاعب الشركات:

1. الحج السياحى خمس نجوم صف أول مباشر على الحرم حتى 250 مترا تكلفته 125 ألف جنيه

2. الحج السياحى خمس نجوم صف ثان من 250 متر وحتى 1250 مترا تكلفته 110 آلاف جنيه

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3. الحج السياحى أربع نجوم صف أول مباشر على الحرم حتى 750 مترا تكلفته 94 ألف جنيه

4. الحج السياحى الأربعة نجوم صف ثان من 750 متر حتى 1250 متر تكلفته 90 ألف جنيه

5. المستوى الاقتصادى طيران موسم كامل مكة بفنادق حتى 1250 تكلفته 62 ألف جنيه

6. المستوى الاقتصادى طيران موسم كامل مكة بفنادق من 1250 مترا حتى 2500 متر تكلفته 59 ألف جنيه

7. المستوى الاقتصادى طيران تحسين 5 نجوم تكلفته 55 ألف جنيه

8. اقتصادى طيران تحسين 4 نجوم تكلفته 53 ألف جنيه

9. الحج البرى موسم كامل بفنادق حتى 1250 تكلفته 63 ألف جنيه

10. الحج البرى موسم كامل مكة بفنادق من 1250 حتى 2500 متر تكلفته 61 ألف جنيه

11. الحج البرى تحسين خمس نجوم تكلفته 58 ألف جنيه

12. الحج البرى تحسين 4 نجوم تكلفته 55 ألف جنيه