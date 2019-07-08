طيران أديل السعودي يتخلى عن طائرات بوينغ ماكس

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

سحبت شركة طيران “أديل” السعودية طلباً مبدئياً لشراء طائرات بوينغ 737 ماكس المحظور استخدامها، حسب ما أعلن المصنّع الأمريكي بينما أكدت الشركة السعودية تقديم طلبية جديدة للحصول على طائرات من طراز ايرباص.

وقال متحدث باسم بوينغ: “علمنا بأن فلاي أديل لن تفي بالتزامها شراء 737 ماكس في هذا الوقت، نظراً لجدول حاجات الشركة” السعودية، فيما أوضحت “أديل” في بيان أنها ستدعم أسطولها بـ50 طائرة جديدة من طراز إيرباص.