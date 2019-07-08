شكرا لقرائتكم 167 مليون دينار مكاسب الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 20:32

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاحد) على ارتفاع لليوم السابع على التوالي بنسبة 1.71 في المئة تعادل 25.85 نقطة، صعودا الى 1537.05 نقطة في مقابل 1511.20 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 15 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.08 في المئة ما يعادل 0.61 نقطة، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.23 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 5.8 مليون سهم في مقابل 7.65 مليون اليوم السابق بنسبة 24 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 1.94 مليون دينار في مقابل 2.27 مليون اليوم السابق بنسبة 14 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 136 صفقة بزيادة 9 في المئة.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.64 بليون دينار بزيادة 167 مليونا نسبتها 1.76 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت أسهم 7 شركات منها، بينما هبطت شركتان ، واستقرت أسهم 5 شركات.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.56 دينار، شكلت 80 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 4.62 مليون سهم، نفذت من خلال 77 صفقة.

وحقق سهم البنك الأهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 1.52 مليون دينار، نسبتها 78 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 4.26 مليون سهم ، نُفذت من خلال 56 صفقة، فيما حقق سهم بتلكو ثاني أكبر سيولة بلغت 177 ألف دينار من تداول 459 ألف سهم.