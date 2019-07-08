شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 20:37

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاحد) تراجعا في معدلات الأداء، فيما واصلت مؤشرات البورصة الثلاثة ادائها الايجابية مرتفعة لليوم الثاني على التوالي، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6623 نقطة بزيادة 79 نقطة نسبتها 1.20 في المئة، تلاه مؤشر السوق العام بزيادة 0.94 في المتعادل 56 نقطة الى 6006 نقاط، وصعد مؤشر السوق الرئيس 0.17 في المئة الى 4792 نقطة.



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وعلى رغم ارتفاع المؤشرات، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة تراجعت 22 في المئة الى 46 مليون دينار في مقابل 59 مليونا لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة 9 في المئة الى 176 مليون سهم في مقابل 195 مليوناً، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 7240 صفقة بتراجع 7 في المئة عن اليوم السابق.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم اهلي متحد الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 4.63 في المئة، وصولاً إلى 294 فلساً، من تداول 17 مليون سهم، قيمتها 5.1 مليون دينار حقق بها ثاني أكبر سيولة نفذت من خلال 436 صفقة.

وسجل سهم برقان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.85 في المئة، هبوطا إلى 349 فلسا، من تداول 3.66 مليون سهم، قيمتها 1.3 مليون دينار، جاءت من خلال 121 صفقة.

وواصل سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 8.7 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 2.41 في المئة الى 765 فلساً، من تداول 11.4 مليون سهم، نفذت من خلال 671 صفقة.