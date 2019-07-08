شكرا لقرائتكم 3 بلاين ريال تراجع في قيمة الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 14 ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 20:26

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الاحد) ولليوم الثاني على التوالي، فيما سجلت 48 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 21 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة أخرى، واستقرت 6 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 579 بليون ريال بخسارة 3 بلايين نستبها 0.50 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا محدودا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 9 في المئة الى 140 مليون ريال في مقابل 154 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 19 في المئة الى 57 مليون سهم، في مقابل 71 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 4.4 في المئة الى 4659 صفقة في مقابل 4786 صفقة.

واستقر المؤشر العام للبورصة في المنقطة الحمراء بخسارة 0.46 في المئة، تعادل 48 نقطة، وصولا الى 10518 نقطة في مقابل 10567 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2.13 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار نصف الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر المصارف بخسارة 0.87 في المئة، الى 4073 نقطة، تلاه مؤشر العقارات الخاسر 0.71 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ جميع الاسهم الهابط 0.47 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ العائد الاجمالي المتراجع 0.46 في المئة.

وسجل مؤشر النقل خامس أكبر خسارة نسبتها 0.41 في المئة، تلاه مؤشر الصناعة المتراجع 0.06 في المئة، بينما سجل مؤشر الخدمات زيادة قدرها 0.64 في المئة، تلاه مؤشر الاتصالات المرتفع 0.61 في المئة.