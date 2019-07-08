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شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهت الخطابات الشخصية مع التطور التكنولوجى؟..إليكم التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التطور التكنولوجي لخدمات التراسل المجانية عبر الإنترنت، والتى ساهمت فى تضيق المسافات ليس فقط، فيما يتعلق بتواصل الأصدقاء، والأقارب، ولكن أيضا للمغتربين والمسافرين إلى الخارج، إلا أن خدمة الخطابات الشخصية الورقية مازالت لم تنتهى بعد كما يؤكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير لليوم السابع.
وأشار عصام الصغير إلى وجود نوعين من الخطابات، الشخصية، وتشهد انخفاضا سنويا، وآخرى متعلقة بقطاع الأعمال، والمؤسسات، وتنخفض بنسبة 8 إلى 10%سنويا، خاصة، وأن العديد من المؤسسات تحول تعاملاتها مع المواطنين، والموظفين الكترونيا وهو ما يؤثر على حجم المراسلات.
وقال الصغير، إن الهيئة تقوم بتوزيع نحو 80 مليون خطاب سنويا، ما بين خطابات للمؤسسات و خطابات شخصية حيث نقوم بتوزيع الأللأف منها شهريا.
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