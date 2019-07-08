شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الصينى إلى 3.119 تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات للبنك المركزى الصينى، اليوم الاثنين، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى ارتفعت 18.23 مليار دولار فى يونيو الماضى، إلى 3.119 تريليون دولار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات، وهى الأكبر فى العالم، بواقع مليارى دولار إلى 3.103 مليار دولار، بينما ساعدت الآمال المتزايدة فى هدنة تجارية مع الولايات المتحدة فى تخفيف الضغوط النزولية على اليوان الصينى.

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وارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار من 79.83 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى.