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شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز يمحو كل مكاسبه – تحليل صباحي – 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 137.00 ، ارتد منه انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه ويغلق على عدم تغيير ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 132.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 140.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 132.00 المقاومة 138.00 .
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