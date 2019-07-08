شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك وربة (WARBABANK) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، محققاً أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.59% بما يعادل 4.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 250.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 262.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 262.00 .