- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك وربة (WARBABANK) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، محققاً أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.59% بما يعادل 4.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 250.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 262.00 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 262.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر بنك وربة يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 07-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.