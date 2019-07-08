برقان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك برقان (BURG) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.85% بما يعادل -3.00 نقطة ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 343.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 359.05 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 343.00 ومستوى المقاومة 359.05 .
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