زين محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 07-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 3.00 نقطة ، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 579.00 ، طيلة ثبات الدعم 521.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 537.00 ومستوى المقاومة 560.00 .
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