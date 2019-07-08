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شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 07-07-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم التأمين العربية (8160) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 20.08 ، ليرتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة 19.59 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 23.01 إلى 14.06) ، ليقلص من مكاسبه ، في ظل ارتفاع كبير في أحجام التداول ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.21% بما يعادل 0.04 ريال .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.59 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.10 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.53 ومستوى المقاومة 20.00 .
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