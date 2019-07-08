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شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يرتفع متأثراً بتركيبة إيجابية – تحليل صباحي – 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) ارتفاعه في آخر جلساته ، وذلك في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 0.02 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6.66 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5.90 ومستوى المقاومة 6.40 .
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